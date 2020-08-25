شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الكهرباء» تحدد حالات استحقاق المستفيد طلب تعويض مالي من مقدم الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن من حقوق المستفيد استمرار تقديم خدمة الكهرباء دون انقطاع.

وأضافت الهيئة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن المستفيد يستحق تعويض مالي من مقدم الخدمة الكهرباء في حالتين:

– انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من أربع مرات بمدة تزيد عن 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة.

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– عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.