شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الكهرباء» تحدد حالات استحقاق المستفيد طلب تعويض مالي من مقدم الخدمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة تنظيم الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن من حقوق المستفيد استمرار تقديم خدمة الكهرباء دون انقطاع.
وأضافت الهيئة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن المستفيد يستحق تعويض مالي من مقدم الخدمة الكهرباء في حالتين:
– انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من أربع مرات بمدة تزيد عن 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة.
– عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.
كانت هذه تفاصيل خبر «تنظيم الكهرباء» تحدد حالات استحقاق المستفيد طلب تعويض مالي من مقدم الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.