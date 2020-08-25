فيديو أثار ضجة... هل أحرق نائب في برلمان البحرين علم إسرائيل غضبا من الإمارات

وبالفعل، هذا هو النائب البحريني أسامة التميمي فعلا وهو يحرق علم اسرائيل في برلمان البحرين، ولكن ليس احتجاجا على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بل هو فيديو قديم كان احتجاجأ من النائب على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2012.

ويصور الفيديو البالغة مدته 30 ثانية رجلا بلباس خليجي يحمل العلم الإسرائيلي ويقول "هذا شعاركم الذي جئتمونا به"، ثم يضرم النار في العلم ويبتعد. وأرفق الفيديو بالتعليق "نائب في البرلمان البحريني احتج على التطبيع مع إسرائيل بحرق علم الصهيونية. الدول الإسلامية بحاجة إلى مثل هؤلاء النواب الشجعان".

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ويمكن التأكد من أن الفيديو قديم باستخدام محركات البحث على الإنترنت، إذ يتضح بالبحث أن نسخة أطول من الفيديو منشورة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 عبر موقع يوتيوب بعنوان "النائب أسامة التميمي يحرق علم إسرائيل ببرلمان البحرين". وتحدّث النائب في خطابه عن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل نساء وأطفال وهدم مبانٍ فيه.

وأتى خطاب النائب بعد أيام على تصعيد عسكري بدأ في 14 نوفمبر 2012، عندما اغتالت إسرائيل قائد العمليات العسكرية في الجناح المسلح لحركة "حماس" أحمد الجعبري. ونفذت إسرائيل عملية أطلقت عليها اسم "عمود السحاب" استمرت ثمانية أيام، وأدت الى مقتل 174 فلسطينيا وستة إسرائيليين قبل تطبيق هدنة رعتها مصر.

وقد بدأ انتشار الفيديو في 22 أغسطس/ آب الجاري في ظل الجدل الذي أثاره إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث عشر من الشهر التوصّل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وهو ما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية "خيانة".