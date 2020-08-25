كاتب سعودي: الإمارات ليست الوحيدة التي تطبع مع إسرائيل

وتابع في تصريحات لـ "راديو سبوتنيك": أما المملكة العربية السعودية فكانت واضحة بما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، فمنذ سنوات طويلة قدمت السعودية أكثر من مبادرة للسلام لحل القضية الفلسطينية والمملكة متمسكة بالمبادرة التي أصبحت مبادرة عربية ولا تقتصر على السعودية فقط".

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وأضاف: "كما ترى السعودية أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون بوجود دولتين ودولة فلسطينية، لكن الدول الإسلامية الأخرى لها سياداتها وقراراتها ترجع لها فحسب، ووفق رؤيتها لمصالحها، لذا مسألة التطبيع من عدمه ليست حدثا جديدا، بل هو موضوع انتهى منذ سنوات طويلة، فالعديد من الدول أقامت سلاما مع إسرائيل لتطبيع العلاقات بما فيها السلطة الفلسطينية، وفيما يتعلق بالدول التي تسعى لتطبيع العلاقات كعمان والبحرين فهو كذلك أمر راجع لسيادتها".

وواصل زيد بن كمي موضحا: "أيضا الفلسطينيون عليهم دور في حل قضيتهم، إذ كانت هناك مبادرات كثيرة للحل لكنها ووجهت وللأسف الشديد من قبل بعض الفلسطينيين أنفسهم برفض ما عرقل بلوغ السلام وفوت فرصا كثيرة، وذلك بسبب تدخلات خارجية عدة.. مع ذلك، فمنظمة التعاون الإسلامي لن توقف عضوية الدول المشاركة أو تعلقها بسبب التطبيع فمصر والأردن وقطر وتركيا مازالت موجودة وتشارك في فعاليات المنظمة رغم أنها طبعت بالفعل مع إسرائيل".

كان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين قد قال إن إقامة علاقات طبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة وإسرائيل لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس.

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وأضاف في بيان أن "تمسك المنظمة بالسلام سيظل خيارا استراتيجيا استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين".

يأتي البيان بعد أيام من الإعلان عن اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين ودعاهم إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.