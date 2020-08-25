مصر: نتبع سياسة "النفس الطويل" في مفاوضات سد النهضة

وتابع السباعي في تصريحات تلفزيونية: "نسعى إلى سياسة النفس الطويل، لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة".

وأكمل المسؤول المصري بقوله "إثيوبيا تسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وتقديم أقل قدر من التنازلات، وهو ما يحاول أن يفعله أي طرف في أي مرحلة تفاوضية".

Akhbarelyoum.com

وأعرب السباعي عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية الفنية والقانونية خلال جولة المفاوضات الحالية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصري إلى أن الهدف من هذه الجولة هو تقييم وجهات نظر الدول الثلاث، بعد تجميع صيغة أولية تحمل مقترحاتها المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل.

وقال السباعي "هذه المفاوضات ستنتهي يوم الخميس المقبل، وسيتم رفع التقرير النهائي الخاصة بها إلى رئيس جنوب إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ثم الإعلان عن نتائجها".

تأتي هذه الاجتماعات كنتيجة للقمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت في يوليو/ تموز الماضي، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث، الذي عقد 16 أغسطس/ آب.

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وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعي، أمس، إن ممثلا قانونيا وفنيا سينوب عن كل دولة، في اجتماع الاثنين، و"خلال الأيام الأربع المقبلة سنقوم بتدارك أي ملاحظات خلال تلك الأيام وسنصل إلى قرار نهائي".

وأشار إلى أنه "سيتم رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب أفريقيا الجمعة المقبل، باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي. وأنه لا يستطيع القول إن هناك تقدما أو تراجعا حدث في المفاوضات، كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الخميس، عن امتنانه للقائمين والعاملين في "سد النهضة"، مطالبا الإثيوبيين بدعم المرحلة الثانية من السد بجميع الوسائل.

وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "امتنان كبير لقيادة سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين الذين حققوا معالم مهمة وأحرزوا التقدم في المشروع".

وأضاف: "الآن ينتظرنا جميعا العمل الرئيسي في المرحلة التالية، وبالتالي ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بجميع الوسائل المختلفة".