شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل وإصابة 4 فى انفجار عبوة ناسفة بدرعا جنوب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل طفل وأصيب أربعة مدنيين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة فى مدينة داعل بريف درعا جنوب سوريا.

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وذكر موقع روسيا اليوم، أن قيادة شرطة درعا أشارت إلى أن العبوة انفجرت الليلة الماضية قرب دوار مدينة داعل فى ريف درعا الشمالى، موضحة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى وتراوحت إصاباتهم ما بين المتوسطة والخطرة.

بينما ذكرت صفحات محلية فى محافظة درعا، أن الطفل المتوفى هو "مالك شادى أبو زريق" (7 سنوات) وهو من بلدة نصيب فى الريف الشرقى لدرعا، وأضافت أن المستهدف بالانفجار كان هو أحد "القياديين فى مجموعة تابعة للأمن العسكرى فى درعا، وقالت إن القيادى كان يستقل إحدى السيارات المدنية التى تم استهدافها بعبوة ناسفة، ومن ثم بإطلاق نار مباشر.