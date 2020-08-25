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بيان من حمدوك وأبي أحمد يدعم إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بيان سوداني إثيوبي، دعم مطالب الخرطوم بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد، خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم: نتعاون مع السودان بقضايا السلام والتنمية، وأكدت السودان وإثيوبيا، خلال بيان مشترك، على أهمية دعم الحوار تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لحل أزمة ملف سد النهضة.

 

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وأشار البيان، إلى اتفاق سوداني إثيوبي على دور الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة، بجانب دعم مطالب الخرطوم بإزالة السودان من قائمة الإرهاب.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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