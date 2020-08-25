شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 3962 إصابة جديدة و77 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3962 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مؤكدة شفاء 3372 مصابًا، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أنه تم اليوم تسجيل 77 حالة وفاة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 153 ألفًا و761 حالة بنسبة شفاء 72.5%، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات بلغ 211 ألفًا و947 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6596 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية تسجل 3962 إصابة جديدة و77 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.