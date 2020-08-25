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ارتفاع حالات الطلاق فى السعودية 30 ضعفا بعد رفع حظر التجوال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حالات الطلاق في المملكة العربية السعودية من 134 حالة في شهر شعبان الماضي، مع بدء فرض حظر التجول، على خلفية انتشار فيروس إلى 4079 حالة في ذي القعدة، مع إنتهاء الحظر. وفقا لصحيفة الوئام الإلكترونية.

وكشفت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة العدل السعودية ، أن 53% من إجمالي صكوك الطلاق خلال شهر ذي القعدة صدرت في منطقتي الرياض ومكة، حيث تراوح عددها يومياً في جميع مناطق المملكة بين 117 و 289 صكا.

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وخلال العام الهجري المنصرم، تراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية ما بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى.

في المقابل، بلغ عدد عقود النكاح لشهر ذي القعدة ما يزيد عن 19 ألفا، بزيادة قدرها 47% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من عام 1440، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديا الجنسية نسبة 94%، 38% منها في مكة والرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 495 و1304 عقود.

 

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