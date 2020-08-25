شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافى 1044 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى السعودية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الحالات داخل المملكة إلى 309,768.

وأوضحت "الصحة السعودية" وفق بيانها اليومى حول مستجدات الوباء، أن إجمالي الحالات النشطة بالفيروس، بلغ 22114 منها 1639 حالة حرجة، وفيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 283,932 بعد شفاء 1044 حالة مصابة، وبلغت حالات الوفاة بالسعودية 3722 بعد تسجيل 31 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

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وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أعلن أنه سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا حرص المملكة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته بشكل كامل.

وأوضح الربيعة - في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية - أن عدم وجود المدارس خلال الفترة الماضية ساهم في خفض أعداد المصابين بكورونا.

وأكد وزير الصحة السعودي أن قرار العودة للدراسة بعد 7 أسابيع يعتمد على تقييم الوضع الصحي، وفي حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد سيتم تمديد التعليم عن بعد، مضيفا أن السعودية أعطت صحة الإنسان أولوية قصوى خلال الجائحة، والنظام الصحي لديه قدرة على مواجهة أي تطور، لافتا إلى عدم إمكانية التنبؤ بعدد الإصابات في الفترة القادمة.