حمدوك: لا نمتلك تفويضا بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل

الخرطوم/ الخليج 365



قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إن حكومته الانتقالية "لا تملك تفويضا بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل".



جاء ذلك في بيان لمتحدث الحكومة، فيصل محمد صالح، اطلعت عليه الخليج 365، ردا على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

وذكر البيان: "لا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا بشأن التطبيع مع إسرائيل، وهذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي".

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وأضاف أن "المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لقيام انتخابات حرة".



ودعا حمدوك، الإدارة الأمريكية إلى ضرورة "الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومسألة التطبيع مع إسرائيل".

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