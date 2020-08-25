قطر.. رئيس مجلس الشوري يبحث مع سفير تركيا التعاون البرلماني

الدوحة/ الخليج 365

بحث رئيس مجلس الشوري القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، الثلاثاء، مع السفير التركي لدى الدوحة، مهمت مصطفى كوكصو، تعزيز التعاون البرلماني.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، فقد "جرى اجتماع بالدوحة بين آل محمود وكوكصو، استعرضا خلاله أوجه التعاون الثنائي في المجال البرلماني وسبل تعزيزها وتطويرها".

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وفي 12 ديسمبر/ كانون أول 2019، وصل رئيس مجلس الشورى القطري، العاصمة التركية أنقرة، في زيارة شملت توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والبرلمان التركي، تتم بموجبها تقوية أواصر الصداقة وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وفي فبراير/ شباط الماضي، التقى رئيس مجلس الشورى القطري، في الدوحة، وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التركية القطرية في مجلس الأمة التركي.

وأشاد آل محمود، آنذاك بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات القطرية التركية في مختلف المجالات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.