مظاهرة أمام سفارة أبوظبي في الخرطوم تنديدا بالتطبيع

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

تظاهر سودانيون، الثلاثاء، أمام سفارة أبوظبي لدى الخرطوم، احتجاجا على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وهتف المشاركون في الوقفة التي نظمها التجمع السوداني للحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية‎، بشعارات تندد بالاتفاق.

وقالت الشابة سجى محمد، للأناضول: "نحن نتظاهر لنثبت أن السودان سيكون عقبة في وجه التطبيع مع إسرائيل".

وأضافت: "الشعوب العربية والإسلامية في كل مكان لن تسمح لكم بالتطبيع".

واستطردت: "حتى وإن طبعت الحكومات فنحن لن نطبع، ولن نقف مع الصهاينة لأنهم قتلوا المسلمين وارتكبوا المجازر".

وتابعت أن "القدس قضية كل المسلمين، وكلنا مع الشعب الفلسطيني، والآن نقف لتأكيد ذلك الموقف".

وعبرت عن رفضها لأية محاولات سودانية على الصعيد الرسمي، ترمي إلى التطبيع مع إسرائيل.

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وقال محتج آخر يدعى محمد الفضل، للأناضول، "نحن كشباب خرجنا في ثورة ديسمبر لن نقبل أبدا بالتطبيع".

وأضاف: "خطة صفقة القرن التي تجري الآن لإعادة ترتيب الشرق الأوسط ستذهب هباء منثورا".

وقالت متظاهرة أخرى تدعى هاجر الطيب: "كشعب سوداني نقف ضد التطبيع".

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، عقب أيام من إعلان الإمارات في 13 أغسطس/ آب الجاري، إقامة علاقات رسمية مع إسرئيل، عدته القيادة الفلسطينية عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وفي أعقاب ذلك، تناقلت وسائل إعلام سودانية تصريحات للناطق باسم وزارة الخارجية، حيدر بدوي صادق، دعا فيها إلى "كشف ما يدور في الخفاء بشأن العلاقة مع إسرائيل".

لكن الخارجية أقالت بدوي بعد ساعات من تصريحاته، وقالت إن "أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان".

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