كورونا.. 5 وفيات بسلطنة عمان و3 في فلسطين

مسقط/ الخليج 365

سجلت سلطنة عمان، الثلاثاء، 5 وفيات بكورونا، بينما رصدت فلسطين 3، وأعلنت الكويت شفاء 477 مصابا بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وفي مسقط، قالت وزارة الصحة، إنها سجلت 5 وفيات بكورونا، و143 إصابة، فضلا عن 235 حالة شفاء.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في سلطنة عمان إلى 84 ألفا و652، بينهم 642 وفاة، و79 ألفا و147 متعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 3 وفيات، و585 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة لـ 1459 حالة شفاء.

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وقالت الوزيرة، إن حصيلة المتعافين هي أعلى حصيلة تعافٍ على أساس يومي منذ بدء جائحة كورونا في مارس/ آذار الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 477 إصابة من الوباء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 73 ألفا و402 متعافيا.

ويصل إجمالي إصابات الفيروس في الكويت، إلى 80 ألفا و960 من ضمنها 518 وفاة، وفق الوزارة.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى ظهر الثلاثاء، 23 مليونا و837 ألفا، توفي منهم أكثر من 817 ألفا، وتعافى ما يزيد على 16 مليون و380 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.