الاتحاد ذلكم العملاق الآسيوي ، الشهير عالميا ، احيكت به مؤامرات ودسائس اطاحت بكل أركان الدعم السخي ، ثم بدأ مسلسل التدمير العلني حينما جلبت إدارات تقتلع كل ما هو جميل في الاتحاد ، ومناصرين تلك الإدارات الفاشلة يحاولون بكل استماتة تضليل الحقائق وتجميل القبح نهارا جهارا ، اشتعل التأليب والتأجيج من قبل تلك الشلة المدمرة ، كل عام نرى الاتحاد في مشاكل أكثر وقضايا متزايدة ، والسوء في الاتحاد يتزايد ، نتاج سوء العمل الإداري الفاضح ، الشاهد تلك الفوضى في التعاقدات المستهلكة المكررة التي كلفت الاتحاد ديونا متراكمة ، فوق ذلك السوء في العمل ، الضرر في سوء العناصر وسوء الأجهزة الفنية ، الطامة الكبرى تكرار الأخطاء الفادحة مع تكرار السلبيات الفاضحة ، كل ذلكم السوء ينم عن عدم الاهتمام بتصحيح الأخطاء وتلاقي السلبيات ، النتيجة يئن الاتحاد بالمشاكل باستمرار والقضايا المتزايدة ، أجواء سيئة خانقة لعشاق الاتحاد بكل بقاع العالم ، الآن الاتحاد التاريخ والعراقة يعاني للعام الثاني على التوالي من شبح الهبوط للأسف ، يا هل ترى سيبقى الاتحاد أم سيحدث له ما لا يحمد عقباه ؟ وهل ستتكرر الأخطاء والسلبيات أم سيكون هناك عمل يليق بتاريخ الاتحاد الفخم ؟

الجميع ينتظر ويترقب مصير الاتحاد في المباريات المتبقية من الدوري المحلي وما ستؤول له النتائج المنتظرة .

*لكل عمل جيد استراتيجيات وبرنامج تتضمن خطط طوبلة الأجل وقصيرة الأجل ، العمل وفق خطين متوازيين ، الحرفية بكل مهنية عالية تحقق الأهداف المنتظرة المرجوة بالتمام والكمال ، وأما الأعمال العشوائية الارتجالية فنتائجها سيئة باستمرار والشواهد كثيرة وماثلة .

*هناك فئة قليلة جدا ينتمون لرياضة ، ولكن غير ملمين بها حقا ، لذا نرى ونسمع بين الحين والآخر محاولة بكل استماتة لإقصاء أي منافس لناديهم مع تجميل أي قبح بنادبهم مع صرف تبريرات واهية باستمرار .

*بقي ست جولات ويسدل الستار عن البطل المعروف الفريق الهلالي ومن ثم سيكون الترقب لمن سيحل وصيفا ، أيضا الفرق الهاربة من شبح الهبوط ، سيكون لها صخب كبير ، صراع تنافسي قوي بهدف البقاء بالدوري ، من يا هل ترى سيهبط ومن سيبقى ؟؟

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم كتبه: حمزة السيد- كاتب رياضي

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