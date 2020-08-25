شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة بكوريا الجنوبية بشأن إعصار «بافي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت سفارة المملكة لدى سيئول تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين في كوريا الجنوبية. وأوضحت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه نظرًا للتحذيرات الرسمية من قرب وصول إعصار بافي، والذي سيبدأ من المناطق الجنوبية الغربية بجمهورية كوريا، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون المواطنين بالسفارة على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.

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