شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة احتساب نسبة التوطين حال تسجيل موظف في منشأتين بـ«التأمينات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضع الموظف حال تسجيله في منشأتين بالتأمينات الاجتماعية وطريقة احتساب نسبة التوطين بالنسبة للمنشأة. جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن عن موظف مسجل لدى مؤسستين وتم استبعاده من واحدة لحساب أخرى، حيث قال الحساب الخاص بالعناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية: “في حال تم التسجيل في التأمينات الاجتماعية على منشأتين، فإن نسبة التوطين تحتسب في المنشأة الأولى التي تم إضافة الموظف بها”.

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