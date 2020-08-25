هونج كونج تخفف قيود «كورونا»..وإغلاق معظم مدارس سيؤول لتجدد الإصابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هونج كونج، الثلاثاء، أنها ستخفف بعض إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا اعتباراً من 28 أغسطس/آب الجاري، مع تحذير الحكومة من التساهل رغم الانخفاض المطّرد في عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض.

كانت هونج كونج قد شهدت زيادة في عدد حالات العدوى المحلية مُنذ بداية يوليو/تموز الماضي، لكن العدد اليومي تراجع من خانة المئات في الأسابيع القليلة الماضية إلى خانة العشرات. وسجلت المدينة تسع حالات إصابة جديدة، الاثنين، وهو أقل عدد إصابات تسجله في نحو شهرين.

بينما أمرت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، معظم المدارس في سيؤول والمناطق المحيطة بإغلاق الفصول والعودة إلى الدراسة عبر الإنترنت، في أحدث خطوة في سلسلة تدابير احترازية تهدف إلى تجنب حدوث طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأبلغت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل الاثنين، ليصبح العدد الاجمالي للإصابات في البلاد 17945 إصابة، ويصل عدد الوفيات إلى 310.

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وأشارت وزارة التعليم، الثلاثاء، إلى أن جميع الطلاب في مدينتي سيؤول وإنتشون، وإقليم جونجي، سيدرسون عبر الإنترنت حتى 11 سبتمبر/أيلول المقبل، باستثناء طلاب السنة الأخيرة من التعليم الثانوي. وقالت وزيرة التعليم، يو إن هي، إن التحاليل أظهرت إصابة 150 طالباً و43 من العاملين في المدارس، بمنطقة سيؤول الكبرى خلال الأسبوعين الماضيين.

وتأجلت بداية فصل الربيع الدراسي عدة مرات منذ مارس/آذار الماضي، لكن مع تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بحدة منذ ذروتها في فبراير/ شباط الماضي، عاودت معظم مدارس كوريا الجنوبية الفتح على مراحل بين 20 مايو/أيار والأول من يونيو/حزيران الماضيين.

ويمثل هذا تراجعاً في عدد الإصابات اليومية، حيث بلغ العدد المسجل في الأربع والعشرين ساعة السابقة 397 حتى منتصف ليل الأحد، في أعلى حصيلة يومية منذ أوائل مارس/آذار الماضي، ورغم تركز معظم الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان، تقول السلطات الصحية، إن البلاد على شفا تفشٍ عام وطالبت الناس بالبقاء في منازلهم والحد من السفر.