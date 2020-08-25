بومبيو: تحول السودان للديمقراطية فرصة لا تتكرر إلا مرة في الجيل

وأضاف بومبيو في تغريدة خلال زيارته للسودان أنه يتطلع إلى مناقشة "سبل تعميق العلاقات الأمريكية السودانية".
وتوجه بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى السودان على متن أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم، وذلك في محطته الثانية من الجولة التي يقوم بها حاليا في المنطقة.
وقال بومبيو: "يسعدني أن أعلن أنني على متن أول رحلة طيران رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".
وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد حمدوك أنه ناقش ذلك في محادثة شفافة ومباشرة مع بومبيو، كما أكد له بومبيو دعم الحكومة الأمريكية للحكومة المدنية، والعلاقات الثنائية.
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