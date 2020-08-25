وقال المتحدث: "الإرهابيون يعرقلون إعادة إعمار سوريا وإقامة علاقات بين القبائل ودمشق وهذا مفيد للولايات المتحدة ويسمح لها بتبرير وجودها". وأضاف "عصابات "داعش" وسط سوريا ينضم إليها مسلحون تدربوا في الأراضي التي تحتلها الولايات المتحدة في منطقة التنف والفرات السوري". وتابع "عملية "الصحراء البيضاء" بسوريا ستستمر ضد فلول العصابات حتى القضاء على الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة". Advertisements وأكد أن "سلاح الجو الروسي والسوري والمدفعية والقوات الخاصة خلال العملية بوسط سوريا يقضي على 327 مسلحا ويدمر 134 ملجأ و7 مستودعات سلاح" قال: الجيش السوري قام بعملية واسعة النطاق بمشاركة مستشارين روس ضد المسلحين وسط البلاد في الفترة من 18 إلى 24 اغسطس/آب. يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الروسية: زيادة ملحوظة في نشاط المسلحين وسط سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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