شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: لا سلام دون إنهاء الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون هناك سلام وأمن واستقرار في منطقتنا دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وحصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة على حدود العام 1967، وقال عباس - خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - "نقدر أهمية الزيارة في هذه الظروف المعقدة، حيث ما زالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، في مخالفة للشرعية الدولية، وتمارس نشاطاتها الاستيطانية، ولم تتخل عن خططها للضم، وهي الممارسات التي تدمر ما تبقى من عملية السلام".