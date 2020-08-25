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السودان يطالب بفصل التطبيع مع إسرائيل عن قرار أمريكا بحذفه من قائمة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم حكومة السودان في بيان اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حكومته الانتقالية لا تملك تفويضا لاتخاذ قرار بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة فيصل صالح أن حمدوك شدد على أهمية فصل تطبيع العلاقات مع إسرائيل عن عملية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

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من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تحول السودان للديمقراطية "فرصة لا تتكرر إلا مرة في الجيل".

وأضاف في تغريدة خلال زيارته للسودان أنه يتطلع إلى مناقشة "سبل تعميق العلاقات الأمريكية السودانية".

 

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