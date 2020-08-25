شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقى وزير الخارجية الأمريكي في الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ظهر اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل البلاد اليوم في زيارة تستغرق ساعاتٍ قادما من اسرائيل . واجري وزير الخارجية الامريكي مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. وتاتي زيارة وزير الخارجية الامريكي للخرطوم ضمن الجولة التى يقوم بها الى منطقة الشرق الأوسط هذه الايام .

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