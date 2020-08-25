شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية يعين وزيرا كفيفا لوزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشى، منذ قليل، عن تشكيلة حكومته الجديدة التى قال إنها حكومة كفاءات مستقلة ستنكب على المنجز الاقتصادي والإجتماعي ولاستحقاقات التونسيين العاجلة. وشمل التشكيل الوزارى التونسى الجديد، وزيرا كفيفا يدعى وليد الزيدي لوزارة الثقافة فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تونس. ناقش الزيدي عام 2019 الدكتوراة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. Advertisements ويعتبر الدكتور الزيدى أول كفيف تونسي يقوم بمناقشة الدكتوراه ويتحصل عليها.

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