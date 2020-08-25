العاهل الأردنى يشدد على الوقوف بجانب العراق فى تعزيز أمنه واستقراره

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، متانة العلاقات التى تجمع بلاده بالعراق والحرص على توطيدها فى مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا، وشدد الملك عبدالله الثانى - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية في جميع المجالات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية، خاصة فى مجال الطاقة والربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري.

كما شدد على وقوف الأردن إلى جانب العراق فى تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، استقلاله السياسى، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية.

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وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، حيث أعاد الملك عبدالله التأكيد على موقف الأردن الثابت إزاء القضية الفلسطينية، كما تم بحث الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولى.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء العراقى الدعم الذي يقدمه الأردن للعراق لمواجهة فيروس كورونا.

كان الكاظمي قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى "عمان"؛ للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، حيث كان في استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.