شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات أمريكية تستهدف تنظيم مؤتمر إقليمي للسلام في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية النقاب، عن أن وزير الخارجية مايك بومبيو يجري مشاورات مع عدة دول عربية في منطقة الشرق الأوسط، لعقد مؤتمر سلام إقليمي يضم إسرائيل برعاية أمريكية.

يسرائيل هيوم Advertisements وأوضحت الصحيفة أن المؤتمر سوف يعقد خلال الأسابيع المقبلة أو بداية الخريف المقبل على أقصى تقدير. وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية حصلت على موافقة مبدئية من دول أخرى في المنطقة بإرسال ممثلين ذوي مناصب رفيعة إلى المؤتمر، وأبدت عدد من الدول موافقتها.

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