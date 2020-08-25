شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فاتورة واردات النفط للأردن 43.3% في النصف الأول من العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 43.3 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي إلى 642 مليون دينار (905.5مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني اليوم التلاتاء. وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية يونيو 2019 نحو 1.13 مليار دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

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