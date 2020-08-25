شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى محافظة ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 6387 حالة، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي قوله - في تصريح - "إنه تم تسجيل 160 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5382 والوفيات إلى 160 حالة".

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