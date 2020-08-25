شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا و477 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع العدد الإجمالى للاصابات بالكويت إلى 81573.

وأوضحت "الصحة الكويتية" وفق بيان نشرته على "تويتر"، انه تم إجراء 4426 مسحة جديدة حيث يصل إجمالي المسحات الخاصة بالفيروس إلى 595049، موضحة انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس خلال أخر 24 ساعة، ليصل مجموع الوفيات إلى 519 حالة، ويصل إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج داخل الكويت حاليا 7652 حالة، بينهم 95 حالة في العناية المركزة

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وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن منذ قليل شفاء 477 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 73 ألفا و402 حالة.