شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يصدر مرسوما بتكليف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم رقم 210 للعام 2020، يقضى بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية، وفق بيان نشرته الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء.
والإثنين، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلا عن وزيرين في الحكومة أن خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق قد تعرض إلى انفجار أدى لانقطاع الكهرباء في كامل أرجاء البلاد.
وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية أن تعرض الخط الرئيسي المغذّي للمنطقة الجنوبية لانفجار "قد يكون ناجما عن عمل إرهابي".
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