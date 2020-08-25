شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف محاكمة عمر البشير و27 آخرين بقضية انقلاب يونيو 1989 بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت المحكمة الجنائية الكبرى فى السودان، اليوم الثلاثاء جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق، عمر البشير و27 آخرين فى قضية انقلاب يونيو 1989، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم أن ذلك جاء بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق بإطلاق سراح ثلاثة من المتهمين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني، بالضمانة.

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وكانت المحكمة عقدت في 21 يوليو الماضي أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة، وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز، فإن عمر البشير ومساعديه متهمون بتقويض السلطة الدستورية والحنث بيمين الجيش السودانى، وهى اتهامات تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام وقاد البشير فى 1989 انقلابا على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدى، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية ورئيسها حسن الترابى ويعتبر البشير الأطول حكما من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه 30 عاما.