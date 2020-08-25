شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة السودان على تويتر: "أرحب بزيارة أخي رئيس الوزراء الإثيوبي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بزيارة رئيس الوزراء الاثيوبي د. آبي أحمد و عبرعن أمله أن تسهم هذه الزيارة فى تقوية العلاقات بين البلدين.
وقال حمدوك في تغريدة على حسابه في تويتر بعد وصول دكتور آبي "أرحب بزيارة أخي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، نعمل ونأمل أن تقوي هذه الزيارة المصالح المشتركة وتُعمّق العلاقات بين بلدينا الشقيقين".
و أضاف حمدوك: "ونأمل أن تُقوي هذه الزيارة المصالح المشتركة وتُعمّق العلاقات بين بلدينا الشقيقين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حكومة السودان على تويتر: "أرحب بزيارة أخي رئيس الوزراء الإثيوبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.