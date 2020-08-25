شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 585 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن حالات الوفاة الثلاث كانت في محافظتي الخليل ونابلس.

وقالت الكيلة في تصريح صحفي إن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 231 حالة تلتها القدس بإجمالي 157 إصابة، إضافة إلى أربع إصابات في قطاع غزة بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

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وأشارت إلى أن هناك 28 مريضا من المصابين "في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس بلغ 26173 إصابة تعافى منها 17669 فيما بلغت حالات الوفاة 150 حالة.