شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الامريكى يصل الخرطوم ويجتمع برئيس وزراء السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية الامريكى، مايك بومبيو، إلى الخرطوم، ودخل في جلسة مفاوضات مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فور وصوله، فى أول زيارة لوزير خارجية أمريكى منذ 2004.

ونقلت وكالة أنباء السودان ، أن وزير الخارجية الامريكي وصل فى التوقيت المحدد للوصول، واستقل سيارته من الطائرة مباشرة للقاء رئيس الوزراء السودانى، بمقر المجلس على بعد امتار من ملتقى النيلين بالعاصمة الادارية الخرطوم.

ومن المقرر أن يجرى بومبيو مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عقب انتهاء لقاءه ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، أعرب عن سعادته بزياته إلى السودان عبر أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان، وذلك عبر حسابه على "تويتر".

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ونقلت وكالة السودان للأنباء، فى وقت سابق أن المباحثات تتعلق بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطى فى السودان وموضوع العلاقات مع إسرائيل.

ومن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أمريكا للسلام في السودان، وتأتي الزيارة في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدينة في السودان.