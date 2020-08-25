اخبار الخليج

الإطاحة بأربعة رجال وامرأة امتهنوا تصنيع الخمور وترويجها بالرياض

0 نشر
هاشم هاشم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بأربعة رجال وامرأة امتهنوا تصنيع الخمور وترويجها بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت – بفضل الله – من القبض على (أربعة رجال وامرأة من الوافدين من جنسيات أفريقية)، امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها، وضبط بحوزتهم في المنزل (81) برميلاً و(10) قوارير و(44) جركلاً، جميعها مملؤة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى أدوات تصنيعه.

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بأربعة رجال وامرأة امتهنوا تصنيع الخمور وترويجها بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا