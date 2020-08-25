شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 4696 إصابة و120 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 966189، وهو رابع أعلى عدد للإصابات في العالم.

وقالت السلطات، إن 120 شخصاً توفوا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في روسيا إلى 16568.

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