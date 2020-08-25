«الشارقة لإدارة الأصول» تحصل على ترخيص إطلاق تطبيق الليموزين

أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن حصولها على رخصة تطبيق الليموزين في إمارة الشارقة، الذي يتيح لقاطني الإمارة حجز مركبات الليموزين الفارهة التابعة للشركة، عبر تطبيقات الهواتف الذكية وفق الشروط والأحكام المنصوص بها، والذي يشكل إضافة جديدة للخيارات المتوفرة لمستخدمي وسائل النقل العام في الشارقة.

وجاء الإعلان عن تطبيق رخصة الليموزين خلال حفل توقيع عقد الترخيص بين شركة الشارقة لإدارة الأصول، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بحضور وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، والمهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وعدد من المديرين التنفيذيين والإداريين من الطرفين، وسيتم الإعلان عن اسم التطبيق والمميزات الذي يحتويها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

منافذ جديدة للتنقل داخل الإمارة وخارجها

وقال الصايغ: «إن توقيع عقد الترخيص الجديد سيولد منافذ جديدة للتنقل داخل، وخارج الإمارة، وسيخلق فُرص عمل جديدة في ظل هذه المرحلة الاستثنائية والظروف الراهنة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي حفزتنا على ضرورة استخدام التقنية والتكنولوجيا المتقدمة في إدارة العديد من احتياجات الشؤون اليومية، ومنها تسهيل التنقل للأشخاص وعائلاتهم».

وأضاف الصايغ: «نسعى في الشارقة لإدارة الأصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمجتمع من خلال مشاريع نوعية ومبتكرة هادفة تتماشى مع أهدافنا وتطلعاتنا بتقديم مشاريع ذات قيمة مضافة للمجتمع، وكذلك نجدها ضرورية مع النمو الذي تشهده الإمارة على كل الصعد».

من جانبه ثمّن السويجي، توقيع العقد مع شركة الشارقة لإدارة الأصول، لما له من دور هام في تحقيق رؤية الهيئة واستراتيجيتها الهادفة لتوفير فرص أكثر سهولة وملاءمة للتنقل، وتسهيل حياة السكان والزوار وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والراحة للجميع.

وأكد أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى دوما لدعم وتعزيز قطاع المواصلات في الشارقة، ورفده بكل ماهو جديد ومتطور يتواكب مع النهضة الحضارية والتكنولوجية الحادثة في العالم، ويحقق رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو توفير المزيد من خيارات وحلول التنقل الذكي، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

وأوضح إن تطبيق رخصة الليموزين في الشارقة يعد أحد ملامح خطة الهيئة نحو التحول الذكي الشامل التي تعمل عليه الهيئة، حيث تقدم الهيئة ما يزيد على 32 خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي والتطبيق الخاص «SRTA» فيها على متاجر الهواتف والأجهزة الذكية، منها حجز مركبات الأجرة بأنواعها المتعددة، فضلاً عن خدمة الاستدعاء الآلي التي كان للهيئة السبق في تدشينها عام 2015 على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في دعم البنية التحتية التكنولوجية المتعلقة بدعم قطاعي الطرق والمواصلات في الإمارة.

وتسعى شركة الشارقة لإدارة الأصول، إلى توفير بيئة عمل مبتكرة ومحفزة، تتضمن استمرارية الأعمال في جميع الظروف، بما يمكنها من تحقيق رؤيتها وأهدافها، وتعزيز التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات.