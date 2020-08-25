شكرا لقرائتكم خبر عن تحسّن يفوق المتوقع بثقة الشركات الألمانية في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



وقال معهد إيفو، إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 92.6 من مستوى معدل نزولا عند 90.4 في يوليو/ تموز. وهذه الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي وتفوق توقعات خبراء اقتصاديين عند 92.2. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح،الثلاثاء، أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت على نحو أفضل من المتوقع في أغسطس/ آب، ما يعزز الآمال في أن الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي تتعافى من صدمة فيروس كورونا وقال معهد إيفو، إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 92.6 من مستوى معدل نزولا عند 90.4 في يوليو/ تموز. وهذه الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي وتفوق توقعات خبراء اقتصاديين عند 92.2. وقال رئيس المعهد كليمنس فيوست في بيان «الاقتصاد الألماني على طريق التعافي»، مضيفاً أن الشركات تقيم الأوضاع الحالية لأعمالها على نحو أكثر تفاؤلاً بكثير مما كانت عليه في الشهر السابق. (رويترز)

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