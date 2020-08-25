1278 إصابة بكورونا في ألمانيا.. وتحذيرات من السفر لفرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1278 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 234853. وسجل المعهد خمس وفيات جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9277.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن برلين أصدرت تحذيراً من السفر إلى منطقتي باريس والريفيرا الفرنسية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وأضافت الوزارة أنها حذرت من القيام برحلات سياحية غير ضرورية إلى منطقة «إيل دو فرانس» التي تضم العاصمة الفرنسية ومنطقة (بروفانس ألب-كوت-دازور) الجنوبية التي تشمل مرسيليا ونيس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات.