600 ألف إصابة بكورونا في البيرو.. و350 ألفاً في الأرجنتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت البيرو، الاثنين، عتبة 600 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس واصلت تراجعها، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

وبات عدد الإصابات في البلاد 600438 إصابة بعد تسجيل 6122 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، كما أوضحت الوزارة. أمّا عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فبلغ 150 وفاة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة يومية منذ شهرين ونصف الشهر.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في البيرو إلى 27813 وفاة، والبيرو البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، هي ثالث أكثر دول أمريكا اللاتينية تضرّراً من الوباء، بعد البرازيل بـ (115309 وفيات) والمكسيك بـ (60480 وفاة)، والأولى بالنسبة إلى عدد السكان (839 حالة وفاة لكل مليون نسمة). وفي محاولة منها للحدّ من تفشّي الوباء الذي يهدّد النظام الصحّي في البلاد بالانهيار، فرضت الحكومة قيوداً على التجمّعات بالإضافة إلى حظر تجول في نهاية الأسبوع.

في المقابل، أكدت الأرجنتين تسجيل 8713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، و381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية للإصابات والوفيات، فيما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية زيادة العدوى.

وبعد أسابيع من الإجراءات الصارمة في العاصمة بوينس أيرس وضواحيها، قالت وزارة الصحة، إن الحالات تتزايد في أقاليم أخرى في البلاد. وتقول، إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 350 ألف إصابة و7366 وفاة حتى الآن.