شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف إصابة بكورونا في الهند.. و14 في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن البلاد سجلت 60975 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3.17 مليون. وزاد عدد حالات الوفاة 848 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 58390 حالة.
بينما قالت اللجنة الوطنية للصحة في الجارة الصينية، الثلاثاء، إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، انخفاضاً من 16 إصابة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم التاسع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية. وسجلت الصين أيضاً 16 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض، انخفاضاً من 27 حالة في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84981، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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