إصابة العداء العالمي يوسين بولت بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب يوسين بولت، صاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي السرعة، والحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية بفيروس كورونا، ويخضع لعزل ذاتي في منزله في جاميكا، بعد أن احتفل بعيد ميلاده الـ34 الأسبوع الماضي، في حفل ضخم من دون كمامات.

وأكدت وزارة الصحة الجاميكية في وقت متأخر، الاثنين، أن نتيجة فحص بولت، صاحب الرقم العالمي في سباقي 100 و200 متر، جاءت إيجابية بعد أن نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم قال فيه، إنه ينتظر نتيجة الفحص.

وقال بولت في الرسالة التي بدا أنها سجلها بنفسه وهو مستلق على الفراش: لكي أكون في أمان قمت بعزل نفسي، وأتعامل مع الأمر ببساطة. وأضاف بولت الذي يعد العداء الوحيد الفائز بذهبية سباقي 100 و200 متر في ثلاث ألعاب أولمبية متتالية (2008 و2012 و2016)، أنه لا يعاني أي أعراض لكوفيد-19، وهو المرض الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بولت أنه خضع للفحص، السبت، بعد يوم واحد من احتفاله بعيد ميلاده في حفل كبير، لم يلتزم فيه الكثيرون بوضع الكمامات ورقصوا على أنغام أغنية «العزل» (لوك داون)، للمغني الجامايكي كوفي. وكتب بولت في حسابه على «إنستجرام» تعليقاً على صورة وهو يحمل ابنته أولمبيا التي ولدت في مايو/ أيار الماضي: أفضل عيد ميلاد على الإطلاق.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جامايكا لأكثر من 60 حالة يومياً على مدار آخر أربعة أيام، مقابل أقل من عشر حالات قبل عدة أسابيع. وسجلت جامايكا 1612 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها 622 ما زالت تعاني المرض، إضافة إلى 16 وفاة.

وأرجع المسؤولون السبب في زيادة الحالات إلى إعادة فتح الحدود، إضافة إلى احتفالات عيد الاستقلال والتحرير في أغسطس/ آب الجاري، كما ألقوا باللوم على عدم الالتزام بوضع الكمامات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.

وأثارت زيادة حالات الإصابة المخاوف بشأن الانتخابات التي دعا إليها رئيس وزراء جامايكا، أندرو هولنس، في سبتمبر/ أيلول المقبل، قبل موعدها المحدد بستة أشهر. وقررت السلطات تأجيل فتح المدارس لمدة شهر، إضافة إلى فرض حظر التجول من الساعة السابعة مساءً إلى الخامسة صباحاً.