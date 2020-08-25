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زلزال بقوة ست درجات يهز كوستاريكا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً بقوة ست درجات، هز الساحل الغربي لكوستاريكا، الاثنين، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار.
وأضافت الهيئة، أن الزلزال كان على عمق 27 كيلومتراً. وقال شاهد من رويترز، إن سكان العاصمة، سان خوسيه، على بعد نحو 66 كيلومتر، شعروا بالهزة الأرضية.

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