شكرا لقرائتكم خبر عن 148 إصابة و8 وفيات بـ«كورونا» في فيكتوريا الأسترالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، الثلاثاء، وفاة ثمانية بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و148 إصابة جديدة.
وكانت الولاية سجلت، الاثنين، 15 وفاة بسبب الفيروس، و116 إصابة، وهو أقل معدل زيادة يومية للإصابات في سبعة أسابيع. وأجبرت الزيادة في عدد الإصابات بفيكتوريا، السلطات على تشديد القيود على حركة السكان، كما أمرت بإغلاق أجزاء كبرى من اقتصاد الولاية، لكنها في المقابل، تشهد تباطؤاً في الإصابات الجديدة خلال الأيام الأخيرة.
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