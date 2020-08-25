شكرا لقرائتكم خبر عن المشيشي يعلن تشكيلة الحكومة التونسية.. و«ثقة» البرلمان العقبة المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وقال المشيشي في مؤتمر صحفي: بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية، وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهى إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين.
وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام. والمشيشي هو ثالث رئيس حكومة يتم ترشيحه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأفرزت برلماناً مشتّت الكتل دون غالبية واضحة.
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