شكرا لقرائتكم خبر عن مدعية نيويورك «تُرغم» نجل ترامب على الشهادة حول «الإمبراطورية العقارية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وإريك ترامب الذي يتولّى مع شقيقه الأكبر، دونالد جونيور، إدارة المجموعة القابضة «منظّمة ترامب» مُنذ تسلّم والدهما مفاتيح البيت الأبيض في مطلع 2017، كان من المقرّر أن يتمّ استجوابه تحت القسم من قبل محقّقي النيابة العامّة في يوليو/تمّوز الماضي.
وأوضحت المدّعية العامّة الديمقراطية في بيان، أنّه بعدما وافق في بداية الأمر على إجراء هذه المقابلة، هو الآن يرفض المجيء. وأوضح البيان أنّه حتّى لو قالت منظمة ترامب إنّها تريد «التعاون» في التحقيق فهي ترفض تقديم المستندات المطلوبة، متذرّعة بذرائع واهية.
وأضافت جيمس أنّها لهذا السبب طلبت رسمياً من قاضٍ في ولاية نيويورك أن يأمر إريك ترامب، بالإدلاء بشهادته تحت القسم وأن يأمر أيضاً «منظمة ترامب» بتقديم المستندات المتعلّقة بعدد من عقارات الشركة، بما في ذلك مبنى يقع في وول ستريت وفندق ترامب الدولي في شيكاغو.
وذكّرت المدّعية العامّة بأنّها فتحت هذا التحقيق في 2019 بعد أن قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق، للرئيس دونالد ترامب، خلال إدلائه بشهادته أمام الكونجرس، إنّ موكّله السابق بالغ أو قلّل من قيمة بعض عقاراته للحصول على قروض أو تخفيضات ضريبية.
وإريك ترامب البالغ من العمر 36 عاماً، هو ثالث أولاد ترامب من زوجته الأولى إيفانكا ترامب. وعلى الرّغم من أنّه يتولّى بالاشتراك مع شقيقه الأكبر رئاسة المجموعة القابضة، إلا أنّ إريك، نائب الرئيس التنفيذي رسمياً، هو الأكثر ضلوعاً في الإدارة اليومية للشركة العائلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدعية نيويورك «تُرغم» نجل ترامب على الشهادة حول «الإمبراطورية العقارية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.