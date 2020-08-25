صيادون في رأس الخيمة يصابون بضربات شمس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة



أكد خليفة المهيري، رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، أن نسبة عالية من الصيادين المواطنين والآسيويين، العاملين على كفالتهم، يلتزمون بالعمل في المهنة والإنتاج حالياً، معرضين أنفسهم لأشعة الشمس والحرارة القياسية مباشرة، رغم الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والرطوبة، خلال الصيف، في حالة نادرة لشريحة لا تزال تعمل في مواقع مكشوفة وتحت الشمس مباشرة، ما أدى لتعرض بعضهم إلى «ضربات شمس» وحالات إنهاك حراري.

وأشار إلى أن جهود وتضحيات هؤلاء الصيادين، تهدف لتأمين أرزاقهم وقوت أبنائهم.

وقال حميد الزعابي، نائب رئيس الجمعية: إن ساعات عمل الصيادين، خلال الصيف، تصل إلى نحو 6 ساعات متواصلة، تحت أشعة الشمس المباشرة، وتمتد من بعد صلاة الفجر، في الخامسة والنصف، إلى العاشرة قبل الظهر، وتتفاوت مدة وتوقيت رحلات الصيد لدى آخرين، ممن يخرج بعضهم قبل الفجر.

ووفقاً للزعابي، تشمل رحلات الصيد، خلال الصيف، في بعض الحالات، العمل في وقت الذروة ظهراً، في ظل درجات حرارة ورطوبة قياسية، حيث يمارسون مهنتهم وأعمالهم في ظروف صعبة.