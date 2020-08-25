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ارتفاع حالات الطلاق بعد انتهاء منع التجول في السعودية

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وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة العدل ارتفعت نسبة صكوك الطلاق بعد انتهاء منع التجول لتصل في شهر ذي القعدة إلى 4079 صكا، أي أنها عاودت الارتفاع بنسبة 96.7 %، بحسب موقع صحيفة "الوئام" السعودية.

© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE

وأشارت النشرة إلى صدور نسبة 53% من إجمالي صكوك الطلاق خلال شهر ذي القعدة من العام السابق في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

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ولفتت إلى "تراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة بين 117 و289 صكا، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة اثني عشر شهراً السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى".

وأشارت البيانات إلى أنه في المقابل، بلغ عدد عقود النكاح لشهر ذي القعدة ما يزيد عن 19 ألفا، بزيادة قدرها 47% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من عام 1440.

ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعودي الجنسية نسبة 94%، 38% منها في مكة والرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 495 و1304 عقود.

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