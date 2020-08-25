الأسد يكلف المهندس حسين عرنوس رسميا بتشكيل حكومة جديدة في سوريا

وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بشار الأسد، أصدر المرسوم رقم 210 للعام 2020 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية".
يتبع...
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