وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بشار الأسد، أصدر المرسوم رقم 210 للعام 2020 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية". يتبع...

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كانت هذه تفاصيل خبر الأسد يكلف المهندس حسين عرنوس رسميا بتشكيل حكومة جديدة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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