الملك الأردني وولي العهد يستقبلان السيسي في عمان

ونشر الديوان الملكي الهاشمي الأردني، عبر تويتر بيانا، قال فيه: الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يستقبلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
وبحسب الديوان الملكي، يعقد ملك الأردن لقاء مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قبيل انعقاد القمة الثلاثية.
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وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إن "مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر".
وقال الكاظمي، في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست"، إنه "سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، على قادة مصر والأردن، والذي من خلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، أكثر حرية"، مضيفا أنه "سيسافر إلى السعودية قريبا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات الثنائية".
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