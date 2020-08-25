تفجير مركز صحي غربي اليمن بعد أيام من إعدام طبيب بداخله

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، وكالة "سبوتنيك"، بأن عناصر من جماعة أنصار الشريعة "الذراع المحلي لتنظيم القاعدة في اليمن"، نسفت صباح اليوم، بالمتفجرات مبنى المركز الصحي في مديرية الصومعة شرقي البيضاء.

وأضاف أن "عناصر التنظيم تحتجز 12 شخصاً بينهم أحد الكوادر الصحية منذ 10 أيام، مشيراً الى أن وساطات تُبذل للإفراج عنهم".

وكان تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، أعدم، السبت قبل الماضي، شنقاً، طبيب الأسنان مطهر محمد سيف اليوسفي (40 عاماً)، قبل أن يمثل بجثته بصلبها على سور المركز الصحي الذي يعمل فيه منذ أكثر من 10 أعوام، بتهمة التخابر مع جهاز الأمن القومي التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، وزرع شرائح توجيه الطائرات الأمريكية لاستهداف قيادات وعناصر التنظيم في البيضاء.

وظهر الطبيب اليوسفي في مقطع فيديو، بثه تنظيم "القاعدة" بعد إعدامه، مقراً بتهمة التجسس على عناصر وقيادات التنظيم، داعياً من جنّدوه لتلك المهمة الى تسليم أنفسهم لعناصر "القاعدة"، وهو ما يشير إلى انتزاع اعتراف منه يبرر قتله.